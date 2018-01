Condor vai gerar 300 vagas de trabalho em Mafra; saiba como concorrer

O município de Mafra foi o escolhido pelo Condor Super Center para ser a segunda cidade de Santa Catarina a receber um empreendimento da rede. Com um investimento de R$ 40 milhões, o hipermercado terá 5 mil m², 12 lojas de apoio e uma praça de alimentação. O hiper será uma loja completa, com um setor de eletroeletrônicos, bazar, têxtil, mercearia, hortifruti, açougue com cortes especiais, padaria e confeitaria, fiambreria e adega com grande variedade de rótulos nacionais e importados.

A inauguração está prevista para 2018 e trará o que há de mais moderno em engenharia e arquitetura, unindo tecnologia de ponta com sustentabilidade. O hiper Condor de Mafra será construído na Avenida Prefeito Frederico Heyse, 1000.

O empreendimento vai gerar 300 novos postos de trabalho diretos, contribuindo com a geração de renda na região.

Segundo o presidente do Condor, Pedro Joanir Zonta, Mafra foi escolhida pela proximidade logística e pelo potencial da cidade. “Nossa empresa foi fundada há 43 anos e no decorrer de sua história conseguiu se consolidar no cenário nacional e ficar entre as maiores redes supermercadistas do país. Nossa expansão não para e escolhemos Mafra por vermos o alto grau de desenvolvimento da cidade e uma necessidade da região por um centro de compras completo, que proporcione momentos agradáveis e de lazer aos clientes”, afirma.

Para que o empreendimento fique organizado de uma maneira confortável e agradável aos olhos, o hiper vai contar com gôndolas baixas, corredores amplos e uma comunicação visual inteligente e eficaz, que facilita a sinalização e visualização do setor desejado logo ao entrar na loja.

Zonta destaca que um dos maiores diferenciais da rede é a valorização de uma relação de confiança e respeito com os seus clientes e colaboradores. “Temos um compromisso com os nossos clientes, por isso traremos para Mafra um mix amplo, com produtos de qualidade, variedade e ofertas que contribuam para o orçamento familiar”.

CONDOR SUPER CENTER

O Condor Super Center iniciou a sua trajetória em 1974 com uma pequena loja de 110m² e apenas cinco funcionários em Curitiba. Com mais de 11 mil colaboradores diretos, atende mensalmente mais de 4 milhões de clientes em suas lojas.

A rede conta atualmente com 44 lojas, entre super e hipermercados, em 15 cidades do Paraná, localizadas em Curitiba e Região Metropolitana, litoral, Campos Gerais e Norte do estado, e uma em Santa Catarina, na cidade de Joinville, além de uma central de distribuição com mais de 70 mil m² em Curitiba, responsável pelo abastecimento diário das lojas da rede.