Confira as atrações da 1ª Feira Cultural de Livros & Serviços

Nesta segunda-feira (4) terá início a primeira edição da “Feira Cultural de Livros & Serviços”, realizada pelo Projeto Circo Social com o apoio da Prefeitura de Mafra. O evento ocorrerá no salão de eventos da Igreja Nossa Senhora Aparecida de Mafra do dia 4 ao dia 10 de novembro, das 09 às 22 horas, com inúmeras atrações gratuitas para a comunidade.

Mais de dez opções de serviços gratuitos estarão disponíveis, como corte de cabelo gratuito, manicure, maquiagem, massagem, oficinas para crianças, stands educativos, distribuição de amostras de cosméticos, aferição de pressão arterial, análise capilar, entre outras novidades.

O evento terá ainda vendas de livros a preços promocionais, juntamente com atrações culturais para toda a família.

Durante a feira serão arrecadados brinquedos novos e usados em bom estado, que serão doados no Natal Solidário do Projeto Circo Social durante o mês de dezembro.

Também serão realizadas diariamente às 19h30, com entrada gratuita, palestras com temas variados com sorteio de brindes e vale-compras para o público presente.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

04/10 (segunda-feira):

– Brinquedos infantis, contadores de história e camarim de pintura

– Stand conscientização à prevenção do AVC (Hospital São Vicente de Paulo)

– Distribuição amostras cosméticos e análise capilar (Pallore Cosméticos)

– Período da tarde – Corte de cabelo (Instituto Mix)

– Período da tarde – Manicure (Canal C)

– Período da noite – Massagem (Unopar)

– Stand educativo KNN Idiomas

– Serviços e stand de saúde (Secretaria Municipal de Saúde de Mafra)

– Sorteio de vales-compras e brindes

– Bazar de roupas e calçados novos e usados a partir de R$ 1,00

– Palestra às 19h30 – “Educação Financeira”, ministrada por Geovane de Lima (Presidente ACI de Rio Negro e Diretor Canal C – Escola Profissional)

05/10 (terça-feira):

– Período da tarde – Corte de cabelo (Canal C)

– Período da tarde – Maquiagem Artística (Instituto Mix)

– Período da noite – Estética Facial (Canal C)

– Stand conscientização à prevenção do AVC (Hospital São Vicente de Paulo)

– Stand educativo KNN Idiomas

– Serviços e stand de saúde (Secretaria Municipal de Saúde de Mafra)

– Sorteio de vales-compras e brindes

– Brinquedos infantis, contadores de história e camarim de pintura

– Bazar de roupas e calçados novos e usados a partir de R$ 1,00

– Palestra às 19h30 – “Resiliência”, ministrada por Daniely Kalil da empresa Midas Internacional

06/10 (quarta-feira):

– Distribuição amostras cosméticos e análise capilar (Pallore Cosméticos)

– Stand conscientização à prevenção do AVC (Hospital São Vicente de Paulo)

– Sorteio de vales-compras e brindes

– Serviços e stand de saúde (Secretaria Municipal de Saúde de Mafra)

– Brinquedos infantis, contadores de história e camarim de pintura

– Stand educativo KNN Idiomas

– Bazar de roupas e calçados novos e usados a partir de R$ 1,00

– Palestra às 19h30 – “Mente Motivada”, ministrada pelo Professor Bauer da empresa Midas Internacional

07/10 (quinta-feira):

– Distribuição amostras cosméticos e análise capilar (Pallore Cosméticos)

– Stand conscientização à prevenção do AVC (Hospital São Vicente de Paulo)

– Sorteio de vales-compras e brindes

– Brinquedos infantis, contadores de história e camarim de pintura

– Serviços e stand de saúde (Secretaria Municipal de Saúde de Mafra)

– Bazar de roupas e calçados novos e usados a partir de R$ 1,00

– Stand educativo KNN Idiomas

– Palestra às 19h30 – “Gestão das mudanças”, ministrada por Professor Bauer e Daniely Kalil da empresa Midas Internacional

08/10 (sexta-feira):

– Bazar de roupas e calçados novos e usados a partir de R$ 1,00

– Show de mágicas com Felipe Sauer

– Sorteio de vales-compras e brindes

– Stand conscientização à prevenção do AVC (Hospital São Vicente de Paulo)

– Serviços e stand de saúde (Secretaria Municipal de Saúde de Mafra)

– Brinquedos infantis, brinquedos infláveis, contadores de história e camarim de pintura

– Stand educativo KNN Idiomas

– Palestra às 19h30 – “Como ser um profissional de destaque”, ministrada por André Rafael Hack, da empresa Unopar.

09/10 (sábado):

– Aferição de pressão arterial (AC-Farma)

– Stand conscientização à prevenção do AVC (Hospital São Vicente de Paulo)

– Período da tarde – Oficina de slimes e muitas novidades (Unopar)

– Sorteio de vales-compras e brindes

– Brinquedos infantis, brinquedos infláveis, contadores de história e camarim de pintura

– Bazar de roupas e calçados novos e usados a partir de R$ 1,00

– Stand educativo KNN Idiomas

– Serviços e stand de saúde (Secretaria Municipal de Saúde de Mafra)

– Tarde de autógrafos às 16h com os escritores Adriana Moro, Cleiton Lisboa, Camille Francine de Assumpção e Ever Lisboa

10/10 (domingo):

– Stand conscientização à prevenção do AVC (Hospital São Vicente de Paulo)

– Brinquedos infantis, brinquedos infláveis, contadores de história e camarim de pintura

– Stand educativo KNN Idiomas

– Serviços e stand de saúde (Secretaria Municipal de Saúde de Mafra)

– Bazar de roupas e calçados novos e usados a partir de R$1,00

– Palestra às 17h – “Inteligência Emocional”, ministrada por Emerson Maas

Serviço:

Feira Cultural do Livro & Serviços – Projeto Circo Social

Local: Santuário Nossa Senhora Aparecida – Mafra

Data: de 04 a 10 de novembro

Horário: das 09 às 22 horas.