Confira o cronograma da coleta seletiva nos bairros de Mafra

A coleta de materiais recicláveis como vidros, latas, papeis e plásticos continua acontecendo em Mafra, nos bairros e centro de cidade. A ação é resultado de parceria entre a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e a Seluma.

As coletas acontecem de segunda a sexta feira, das 8 à s 18 horas. A colaboração da população separando os materiais em suas casas, é de fundamental importância para que o cronograma de passagem do caminhão coletor tenha sucesso e efetivamente promova a proteção do meio ambiente, com a diminuição da poluição dos solos e rios.Â

Cronograma da coleta seletiva de MafraÂ

  Dias da Semana Bairros atingidos Segunda-feira Restinga 1, Vila Formosa, Jardim do Moinho, Alto de Mafra e Passo; Terça-feira Vila Ivete completo (Vila Solidariedade, Vila das Flores, Santa Filonema, Vila Grossel, Jardim Cristal, Vista Alegre), Restinga II (Jardim Araucária, Rua Oscar Amadeu Sholze e Rua Capitão João Braz); Quarta-feira Jardim América, Vila Ferroviária, Vila Argentina, Vila Clementina e Buenos Aires; Quinta-feira Vila Nova completo (loteamento Schade, Novo Horizonte, Imbuial, Loteamento Parque Verde e Parque Primavera); Sexta-feira Faxinal, Santa Terezinha, Campo da Lança e Km 09 Segunda, Quarta e Sexta-feira Centro

Mais informações sobre coleta seletiva podem ser obtidas pelos telefones: 3642-1947, 0800-643-0201 e 98901-3768 (Seluma) ou 3641-4020 (Secretaria Municipal de Meio Ambiente).