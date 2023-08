Conheça a lista final de candidatos ao Conselho Tutelar de Mafra

Eleição será no dia 1º de outubro, das 8 às 17 horas, por meio de urna eletrônica,  cedida pelo Tribunal Regional Eleitoral, com a indicação do respectivo número do candidato

Mafra já está pronta para realizar a eleição dos novos membros do Conselho Tutelar, após apresentar a lista final que conta com 14 candidatos. A votação será no dia 1º de outubro, das 8 às 17 horas, por meio de urna eletrônica.

O resultado da eleição será publicado no dia 4 de outubro em resolução publicada nos espaços oficiais de publicação do Município, inclusive em seu site, bem como afixado em mural do Município e do CMDCA, contendo os nomes dos eleitos e o respectivo número de votos recebidos.

Posse

Os cinco candidatos mais votados serão nomeados e empossados pelo prefeito no dia 10 de janeiro de 2024, enquanto os demais habilitados serão considerados suplentes. Os candidatos eleitos deverão participar de uma capacitação promovida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sendo os suplentes também convidados a participar.

Ajude a escolher o Conselheiro Tutelar

O eleitor deverá apresentar à Mesa Receptora de Votos a carteira de identidade ou outro documento oficial equivalente, com foto, podendo votar em apenas um candidato. Os cinco conselheiros terão o mandato de 10 de janeiro de 2024 a 9 de janeiro de 2028.

Conheça os candidatos e seus respectivos números:

– Marilsa Ribovski – nº 101

– Nathalie Maria Pivovar Dlugosz – nº 102

– Edinara Teresinha Witt Nadolny – nº 103

– Lislane Aparecida Kiatikoski Cardoso – nº 105

– Vanessa Zamaro Batista Sigrist – nº 106

– Edson Marcos Mendes – nº 107

– Alessandra Dutra Menze – nº 108

– Yohana Farinha Costa – nº 109

– Fábio Rodrigues – nº 111

– Luzia Kraievzki – nº 113

– Rosângela de Fátima Lourenço da Silva Custódio dos Santos – nº 114

– Nandyra Rozenda Marx Bacellar Kuiawski – nº 117

– Juliana Maria Bueno da Silva Prestes – nº 120

– Andrea Paulino – nº 122