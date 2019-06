“Conheça a UnC” recebe estudantes da região

A UnC já recebeu cerca de 50 estudantes do colégio Caminho do Saber de Rio Negrinho e 95 estudantes do colégio Santo Antônio do município de Mafra

A Universidade do Contestado lançou o projeto “Conheça a UnC” no Campus de Mafra, para os estudantes do ensino médio dos colégios da região de abrangência Instituição.

O projeto tem como foco aproximar a Instituição da comunidade, oferecendo um momento de visitação e conhecimento sobre o funcionamento e estrutura da Universidade.

A UnC já recebeu cerca de 50 estudantes do colégio Caminho do Saber de Rio Negrinho e 95 estudantes do colégio Santo Antônio do município de Mafra. Já estão programadas as visitas dos alunos do Colégio Alinor Vieira Corte (Papanduva) e Virgílio Várzea (Itaiópolis). A previsão é que aproximadamente 700 estudantes visitem a Universidade até o final do semestre.

A programação da atividade conta com uma palestra motivacional ministrada pela professora Diovana Sartori. Em seguida, os visitantes recebem informações sobre a UnC, como estrutura, localização dos campi, formação básica e superior, graduação presencial e a distância, bem como as bolsas de estudo. Para fechar as atividades, os alunos seguem com uma visita guiada por todas as áreas comuns e laboratórios disponíveis na UnC Mafra em que podem acompanhar práticas e tirar as dúvidas sobre os cursos.

De acordo com o profº Ivan Rech, Diretor do Campus de Mafra, o projeto é de extrema valia para o acolhimento dos estudantes da região e para que tenham a dimensão sobre o que é uma universidade. “A visita também contribui para que os alunos vejam a importância de ingressar no ensino superior e as muitas possibilidades de cursos de graduação”, destaca.