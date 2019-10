Conheça as cinco novas conselheiras tutelares de Mafra

No último domingo (06), os mafrenses foram às urnas escolher os novos conselheiros tutelares para o quadriênio 2020/2024. A votação eletrônica aconteceu no EEB Barão de Antonina e houve disputa entre 23 candidatos. Ao todo, 1946 eleitores votaram. Foram cinco eleitas que terão direito a um salário mensal de R$ 1.489,62. De acordo com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) a posse das titulares acontece no dia 10 de janeiro de 2020.

Novas conselheiras titulares

– 1º titular – Cássia Regina da Silva Maidl – 147 votos

– 2º titular – Edinara Teresinha Witt Naldony – 136 votos

– 3º titular – Josiane Augustin Tibuski – 127 votos

– 4º titular – Pamela Cris Correa dos Santos -126 votos

– 5º titular – Ana Lucia Miranda Leitão – 120 votos

Suplentes Рdo sexto ao d̩cimo mais votados

– 1º suplente – Luzia Kraievski

– 2º suplente – Lislane Aparecida Kiatkoski

– 3º suplente – Iara Francini Ruttes Uhlig

– 4º suplente – Camilla Bueno Mariano Diniz dos Santos

– 5º suplente – Rosangela de Fátima L. da S. C. dos Santos

Importância do conselheiro

Cabe ao Conselheiro Tutelar o atendimento a crianças e adolescentes que têm seus direitos ameaçados ou violados por pais, responsáveis, pela sociedade ou mesmo pelo Estado. Entre suas atribuições está encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal. É também o Conselheiro Tutelar quem faz os atendimentos iniciais, reconhece o problema e, posteriormente, encaminha a situação para a rede de atendimento do município, composta pelos serviços de assistência social, saúde, educação, entre outros. (MPSC).