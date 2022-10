Conheça as demonstrações de amor à Mafra manifestadas por seus cidadãos

Compartilhar no Facebook

Homenagem externadas pelos 105 anos da cidade

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Nos 105 anos de Mafra os munícipes demonstraram o amor pela cidade em que vivem por meio de poesias e músicas, dentro do espaço “Mafra em Verso e Prosa”, na página oficial do município. O espaço conta com 11 publicações que externam o sentimento de amor à terra natal ou à cidade escolhida para viver.

Alguns exemplos de manifestação foram as poesias apresentadas por Rosângela da Silva, carioca de nascença e que adotou Mafra como sua cidade. Ela participou com duas poesias, sendo “Para amar Mafra” e “Mafra” e um Acróstico, “Mafra a Pérola do Planalto”.

Também merece destaque a participação de David Douglas Corrêa, com a poesia “Ponte Metálica”. Seu David tem 78 anos e hoje aposentado da profissão de Marceneiro, um Riomafrense apreciador e amante da natureza e da terra onde vive.

Todas as publicações podem ser apreciadas na Página de Mafra www.mafra.sc.gov.br, no espaço “Mafra em Verso e Prosa” que pode ser acessado AQUI.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Você ainda pode participar

A participação continua livre, assim como o tema, que pode variar entre as belezas naturais de Mafra, sua culinária, seu povo e sua história. Para que possam ser postadas as obras devem ter identificação do autor e um número de telefone para contato.

Os interessados devem mandar suas criações para o email imprensapmmafra@gmail.com ou pelo whatsapp (47) 9 9199-6510.