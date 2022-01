Conheça e colabore com o projeto Eco Barreira Rio Mafra

Compartilhar no Facebook

O Eco Barreira Rio Mafra realiza um grande e importante trabalho de preservação ambiental. Atualmente dez pessoas participam ativamente do projeto. Todos que se preocupam com o meio ambiente podem colaborar! Confira abaixo como ajudar.

Constantemente os voluntários do projeto realizaram a limpeza da ecobarreira instalada no Rio da Lança em Mafra. Somente em 2021 foram retirados do rio 241,814 kg de lixo, em sua maior parte plástico, isopor e vidro.

Este número confirma a eficiência da ecobarreira para auxiliar na despoluição do rio. Se uma ecobarreira retirou esse número de lixo, imagine o resultado de mais três ou cinco… A ecobarreira é confeccionada com redes e galões.

COMO COLABORAR

Para participar como voluntário basta entrar em contato através da página do projeto no Facebook: www.facebook.com/ecobarreirariomafra

As limpezas ocorrem geralmente aos sábados às 14h. Quem não puder comparecer nas limpezas, mas quer ajudar de alguma forma, pode doar galões de 20 litros, redes (usada de vôlei ou futebol), luvas plásticas, sacos de lixo.

A ampliação do projeto depende apenas da disponibilidade dos materiais (galões e rede). É um projeto de baixo custo, mas que surte grandes resultados!