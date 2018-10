Conheça os serviços oferecidos pelo CAPS de Mafra

O CAPS I – Casa Azul tem como função principal a reabilitação psicossocial. São atendidos no CAPS de Mafra agravos de saúde mental graves e persistentes, pessoas com problemas com álcool e outras drogas com idade acima de 12 anos, geralmente encaminhados pelos outros serviços da Rede – ESFs, Policlínica, Núcleo Materno Infantil, UPA, entre outros.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O CAPS também funciona como porta aberta, recebendo as demandas de urgência relacionadas à ideação suicida, funcionando das 7h às 17h, de segunda a sexta feira, sem fechar para o almoço. O CAPS faz atendimento em grupo e individuais, possui grupos terapêuticos para mulheres, dependentes químicos e familiares de dependentes químicos, grupo de gestão autônoma de medicamentos, de atividades de vida diária, também reabilitação com dança, atividades físicas, terapias integrativas, como auriculoterapia, acupuntura, arteterapia e música, atendimento médico e de enfermagem, serviço de psicologia, terapia ocupacional e serviço social.

Promove passeios de reintegração social, cursos para reposicionamento no mercado de trabalho em parceria com outras instituições, ações de matriciamento com as Estratégias de Saúde da Família, além de acompanhamento domiciliar quando necessário, palestras em escolas e empresas do município.

A equipe do CAPS de Mafra também trabalha no apoio as ações de saúde mental para crianças até 12 anos no Núcleo Materno Infantil e no dia de saúde do trabalhador nas ESFs do Faxinal, Vista Alegre, Jardim América e ESF Central, com o grupo de Saúde Mental e Qualidade de Vida. Sempre com o objetivo de devolver autonomia aos usuários e promover saúde mental. No ano de 2017 foram realizados 4.065 atendimentos individuais na instituição e até o momento 4.635 neste ano.

CONHEÇA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS

Adriana Moro – Coordenadora e Enfermeira

Patrícia Wormsbecker – Técnica de Enfermagem

Tiago Feller – Psicólogo

Jéssica Sartori Ribeiro – Psicóloga

Elaine de Fátima Jungles – Professora de Artes Visuais

Rosangela Serger – Merendeira

Helen Jésssica Silva – Naturóloga

Etela Malko – Terapeuta Ocupacional

Eliane Moreira – Auxiliar de Serviços Gerais

Ana Carolina Morilho de Spuza – Farmacêutica

Cintia Prolo – Médica

Miguel Cocicov – Médico

Maria Aparecida Drapalski – Assistente Social

Katlyn Correia de Siqueira – Professora de dança

Cauan de Souza – Estagiário psicologia

Jéssica Hening – Estagiária Enfermagem

Dhauana Alves – Estagiária Enfermagem