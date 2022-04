Conselho Municipal de Assistência Social divulga calendário de reuniões para 2022

O Conselho Municipal de Assistência Social divulgou nesta segunda-feira, dia 4, o cronograma de reuniões ordinárias para o ano de 2022.

Elas já aconteceram no dia 2 de fevereiro e 9 de março. Para o mês de abril a reunião acontecerá no dia 6. As reuniões são realizadas no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). A reunião do mês de Abril acontecerá nesta quarta-feira.

Data das Reuniões do CMAS – 2022

2 de fevereiro

9 de março

6 de abril

4 de maio

1 de junho

6 de julho

3 de agosto

14 de setembro

5 de outubro

9 de novembro

7 de dezembro