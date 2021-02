Conselho Municipal de Saneamento Básico é reativado em Mafra

Com o objetivo de ampliar discussões relacionadas às ações de saneamento básico, a fim de alcançar metas e continuar fazendo do conselho uma ferramenta importante no desenvolvimento social do município, na manhã da última quinta-feira (18), o auditório da Amplanorte recebeu membros do Executivo Municipal e da sociedade civil para dar início à retomada das ações do Conselho Municipal de Saneamento Básico (COMSAB) em Mafra.

Na pauta a eleição da diretoria, retomada das ações e definição de calendário. A procuradora-geral do município, Patrícia Finamori fez a abertura dos trabalhos, ressaltando a importância do papel do Conselho no que tange ao saneamento básico para o município. O diretor da Vigilância Sanitária de Mafra, Lucas Longen, deu continuidade à reunião e apresentou o plano para elaboração de cronograma de regularização de lançamento irregular de efluentes.

Eleição

A eleição para diretoria foi feita por aclamação sendo eleito o secretário municipal de Governo, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadania, João Lázaro Lelis Ferreira como presidente e como vice-presidente a representante da Ong Voz do Rio, Eliana Gutstein. Por fim, a vice-prefeita de Mafra Celina Dittrich Vieira agradeceu a participação de todos e declarou que reuniões do conselho são espaços para debates de questões cruciais para o desenvolvimento do município.

Conselho

Fazem parte do COMSAB as seguintes entidades: Secretaria Municipal de Governo, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadania, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Administração, Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Mafra, Ordem dos Advogados do Brasil OAB – Mafra, Universidade do Contestado – UnC, Casan – Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, Ong Voz do Rio, Sindicato do Comércio Varejista de Mafra – SINCOMAFRA e Loja Maçônica nº 3059.