Contribuinte mafrense pode doar parte do IR para fundos do idoso e da criança e adolescente

Destinar o Imposto de Renda é um ato de cidadania para com os idosos, crianças e adolescentes do município

Está chegando a hora do cidadão prestar suas contas com a Receita Federal. E todo ano, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação lembra que é possível doar parte do Imposto de Renda para fundos que atendem crianças, adolescentes e idosos. Essa contribuição voluntária auxilia projetos que buscam o desenvolvimento humano e melhoria na qualidade de vida desses grupos.

Como doar

Ao preencher os dados, o contribuinte que deseja destinar parte do imposto deve optar pela declaração completa (não é possível fazer pela versão simplificada) para deduzir no valor a pagar, sendo que as doações são feitas diretamente pelo sistema da Receita Federal. Vale destacar que é permitida a destinação de até 6% do imposto devido, dividido entre 3% para fundos ligados ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e 3% para fundos ligados ao Conselho do Idoso.

No preenchimento da declaração, o contribuinte deverá clicar na aba “Doações Diretamente na Declaração” e escolher para qual fundo deseja doar e em qual esfera de atuação ele deseja que o valor seja repassado — federal, estadual ou municipal. Para quem desejar beneficiar os grupos de Mafra, deve escolher a opção municipal. A secretária da pasta, Danielle Kondlastch explica que a partir deste ano pode ser feita a destinação também para o Fundo Municipal do Idoso, pois até o ano passado era somente para o FIA (Fundo para Infância e Adolescência).

Não é possível escolher uma instituição específica para receber o valor, somente a causa. Depois, deve informar o valor a ser doado e gerar o Documento de Arrecadação da Receita Federal (Darf) e realizar o pagamento.

Veja onde Mafra já utilizou recursos dessas contribuições:

РQualifica̤̣o profissional: Operador de supermercado. Alunos da Escola Monteiro Lobato;

– Informática educativa: Alunos da Escola Monteiro Lobato;

– Acampamento MORIAH: palestras na área da saúde. Alunos da rede municipal e estadual de ensino;

РProjetos de Refor̤o Escolar;

РProjeto de capacita̤̣o para jovens autistas em parceria com a APAE;

– Projeto musicalização e canto: Associação Comunitária Vilanovense.