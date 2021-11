Coronavírus: Mafra apresenta redução de casos confirmados

Compartilhar no Facebook

Em novembro, a média está sendo de dois casos novos positivos por dia

A Secretaria de Saúde de Mafra monitora diariamente a situação da Covid-19 em nosso município. De acordo com levantamentos da Vigilância Epidemiológica, verificou-se uma notória redução nos casos notificados do mês de outubro para novembro.

Em outubro foram notificados 186 casos no mês e em novembro (até o dia 24), 44 casos. A média diária de casos novos positivos também reduziu para dois casos/dia neste mês.

Comparações

Este ano, o mês de maio foi o que registrou maior número de casos positivos no mês, chegando a 1385, reduzindo para 1118 em junho, decrescendo nos demais meses. Já nos casos diários, junho também foi o mês de maior registro, com média de 45 casos/dia, seguido de junho com média de 37 casos/dia.

O secretário da pasta, Plínio Saldanha, atribui esta redução ao acesso e adesão da população à vacinação e a continuidade da adoção das medidas de prevenção. “Não podemos relaxar no controle da doença. Portanto, é importante a imunização contra Covid-19. Tomar a primeira e segunda dose e dose de reforço. Com o esquema vacinal completo poderemos flexibilizar mais as medidas de contenção”, explicou.

Mesmo imunizada a pessoa deve continuar adotando as medidas não farmacológicas de prevenção: uso de máscara, higienização constante das mãos com água e sabão ou álcool gel 70% e evitar aglomerações.

#ImunizaMafra

A Secretaria Municipal de Saúde orienta a população que ainda se imunizou contra Covid-19 que procure sua ESF de referência. Mafra está vacinando toda população acima de 12 anos. Mais informações na própria ESF ou na Vigilância em Saúde pelo telefone (47) 98455-9632.