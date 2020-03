Corpo de Bombeiros de Mafra apresenta novos veículos

Os veículos foram adquiridos com recursos do convênio firmado com a Prefeitura Mafra

Nesta semana o 2¬ļ Pelot√£o do Corpo de Bombeiros Militar de Mafra apresentou seus novos ve√≠culos. Os dois, um Auto Socorre de Urg√™ncia (ASU) – popularmente conhecido como ambul√Ęncia – e um Auto Atividade T√©cnica (ATT), foram adquiridos com recursos do conv√™nio firmado com a Prefeitura Mafra.

VE√ćCULO AUTO SOCORRO SE URG√äNCIA – ASU

O novo ve√≠culo ser√° usado para atendimento das ocorr√™ncias de Atendimento Pr√©-Hospitalar, proporcionando mais seguran√ßa √† guarni√ß√£o de servi√ßo e aos pacientes. √Č equipado com os mais modernos equipamentos para atendimento de primeiro socorros – 02 desfibriladores autom√°ticos para parada cardiorrespirat√≥ria, 02 aspiradores el√©tricos de secre√ß√Ķes e 02 meia maca para resgates.

VE√ćCULO AUTO ATIVIDADE T√ČCNICA – ATT

Veículo de passeio adaptado para o Serviço de Segurança Contra Incêndios, equipada com sistema de iluminação de emergência, assim como plotagem padrão CBMSC.