Corpo de Bombeiros de Mafra combate incêndio na Vila Ferroviária

Na madrugada desta quinta-feira (03), por volta das 02h23, o Corpo de Bombeiros de Mafra se deslocou até a Travessa Rauen, Vila Ferroviária, a fim de atender a solicitação de incêndio em edificação mista, medindo aproximadamente 70m² com cobertura em telhas de barro, qual encontrava-se tomada pelas chamas em desenvolvimento completo. Após constatado que a mesma não possuía energia elétrica, foi iniciado o combate com uma adutora e duas linhas de ataque, utilizando cerca de 5000 mil litros de água compreendendo o combate, resfriamento das edificações adjacentes e rescaldo.

A edificação era habitada e de propriedade de um senhor de 48 anos, o qual relatou que estava dormindo e acordou devido ao forte cheiro da fumaça e logo percebeu que a frente da edificação estava tomada pelas chamas; saindo para pedir socorro aos vizinhos, informando ainda que havia no interior da edificação uma cama de solteiro, uma cama de casal, quatro colchões além de guarda roupas, armário de cozinha, pia, uma mesa com quatro cadeiras, uma estante, utensílios e vestuário, bem como seus documentos pessoais. Após debeladas as chamas, foi informado o fato a Polícia Civil pelo Cobom e Copom, a Polícia Militar já se fazia presente no local.