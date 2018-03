Corpo de Bombeiros de Mafra completou 43 anos

Uma data a ser comemorada como em 1975 quando a corporação iniciou seus trabalhos com apenas um caminhão auto bomba e com 25 homens

Na segunda-feira (12), o Batalhão de Bombeiros Militar de Mafra completou 43 anos. Uma data a ser comemorada como em 1975 quando a corporação iniciou seus trabalhos com apenas um caminhão auto bomba e com 25 homens, destes, 16 ficavam de plantão.

Porém esta comemoração deve ser com ressalvas, já que hoje o batalhão conta com apenas 17 bombeiros efetivos – na década de 80 chegou a contar com 60 BMs – e com 28 bombeiros comunitários – civis treinados que prestam serviço voluntário. A falta de efetivo dos bombeiros em Mafra já foi assunto de várias reportagens aqui na Gazeta.

Diferente de 1975 quando contava apenas com um caminhão auto bomba com capacidade de três mil litros de água atualmente os Bombeiros em Mafra possuí dois caminhões para as situações de urgência/emergências em combate a incêndios, um Auto Bomba Tanque Resgate (ABTR) e um Auto Tanque (AT), sendo o primeiro preparado para o serviço de resgate veicular; 02 veículos leves (ATP) destinados aos serviços de vistoria; 02 veículos – ambulância (ASU) destinado à prestação de serviços de atendimento pré-hospitalar; 02 veículos utilitário (ATM) destinado para transporte de materiais e resgates diversos.

Quando olhamos esta instituição de 43 anos e vemos a atual frota e os seus equipamentos não observamos que o pouco efetivo de Bombeiros Militares está afetando o atendimento destes poucos “heróis”, que mesmo assim atenderam em 2017 mais de 9.800 chamados sendo 392 acidentes de trânsito, 94 Ações preventivas, 393 analises de projetos, 2.138 atendimentos pré-hospitalares, 46 auxílios/apoios, 16 cortes de árvores, 77 na categoria diversos, 46 eliminações de inseto, 205 incêndios, 122 orientações nas residências através do alerta vermelho, 53 salvamentos/buscas/resgates e 6.303 vistorias.

Relato das primeiras ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros de Mafra

A primeira ocorrência atendida pela Estação de Bombeiros de Mafra aconteceu por volta das 18h15min do dia 19 de abril de 1975, na residência da senhora Francisca, no centro do município. Tratava-se curto circuito na rede elétrica da residência, que após chegada dos bombeiros no ao local foi constatado pelo chefe do socorro que não havia necessidade da intervenção da guarnição, pois o curto não chegou a provocar um incêndio. No dia 21 de novembro de 1975, a gloriosa corporação teve a infelicidade de atender a primeira situação de emergência (vulto) no município de Rio Negro, onde um carro de combate anfíbio do 5º Regimento de Carros de Combate do Exercito Brasileiro, veio a afundar nas águas do rio Negro, durante uma instrução com alunos oficiais do NPOR, vitimando por completamente toda a sua tripulação.

Corpo de Bombeiros agoniza em Mafra

Queda no efetivo e falta de reposição de soldados pode deixar o Pelotão com apenas 15 Bombeiros Militares

Em outubro de 1974 foi instituído, através de lei estadual, a Estação de Bombeiros em Mafra. Na época comemorada pela população mafrense no dia da sua inauguração, 12 de março de 1975.

Diferente daquele tempo a população de Mafra deve ficar apreensiva com o futuro da corporação na cidade. Hoje o efetivo de Bombeiros Militares é 20% menor do que em 1975 e essa porcentagem pode subir para 40% neste ano. A queda do efetivo é devido à saída dos BMs para a reserva – aposentadoria – por tempo de serviço.

Agora em 2017 se nada for feito o Pelotão deverá contar com apenas 15 bombeiros para executar os trabalhos administrativos e atender as ocorrências. Em 1975 eram 25 homens prestando serviço da então chamada Estação de Bombeiros. Nos anos 80 chegou o hoje 2º Pelotão chegou a contar com 60 bombeiros. A reposição, quando acontece, não é no mesmo número daqueles bombeiros que deixam a instituição.

É necessário destacar que nestes 42 anos a população de Mafra cresceu constantemente, e com isso aumentou também os chamados para ocorrências. Enquanto o efetivo de bombeiro foi diminuindo.

Segundo informações obtidas pela nossa redação hoje o Corpo de Bombeiros de Mafra, devido ao número pequeno de efetivo, só consegue atender uma ocorrência de cada vez.

Números levantados também por nossa reportagem apontam que no ano de 2016 os Bombeiros realizaram um total de 8.552 atendimentos, sendo: 176 Incêndios, 2.250 atendimentos pré–hospitalares, 345 acidentes de trânsito, 41 salvamentos/buscas/ resgates, 276 auxílios a comunidade, 5.307 vistorias e análises de projetos e 157 orientações nas residências, através do alerta vermelho.

Os Bombeiros Militares trabalham em escalas de 24 horas por 48 horas de folga durante 365 dias por ano, o que equivale a 240 horas trabalhadas por mês. Executam ainda o expediente administrativo, responsável pela logística e funcionamento do quartel e emissão de alvarás de segurança contra incêndio nas edificações.

Em contato com lideranças municipais e estaduais a nossa redação foi informada que já existem conversas para que haja o aumento de efetivo do 2º Pelotão de Bombeiros Militar de Mafra

Bombeiros Comunitários

Atualmente o Corpo de Bombeiros de Mafra conta com o apoio dos Bombeiros Comunitários. Cidadãos recebem treinamento para exercerem a função e auxiliam, sem salário ou ajuda de custo, de forma voluntária, os Bombeiros Militares. Número pequeno de pessoas e ao mesmo tempo expressivo no momento de atender uma ocorrência, mais precisa ser ressaltado que eles devem auxiliar, apoiar e não substituir os bombeiros efetivos.