Corpo de Bombeiros de Mafra fará leilão de veículos

Nesta segunda-feira 11, às 9h, na sede da Associação dos Municípios do Planalto Norte – Amplanorte, o Corpo de Bombeiros de Mafra vai realizar um leilão de veículos.

O leilão será público presencial e on-line, através da Prefeitura de Mafra, conforme dispõe a lei 8.666/93. Os itens serão arrematados pelo maior lance oferecido, igual ou acima da avaliação.

Serão três lotes a serem leiloados:

– LOTE 21: M. Benz 313 CDI Sprinter ambulância, ano e modelo 2005, placas MCX-3684, Renavam: 860702650, cor vermelha, diesel, chassi 8AC9036625A928881. Lance inicial: R$18.000,00. Obs: o veículo será leiloado sem os dispositivos luminosos e sonoros de emergência, descaracterizado e sem os equipamentos móveis (macas, cadeiras e equipamentos de atendimento pré-hospitalar).

– LOTE 22: Renault Master TCA ambulância, ano 2009 e modelo 2010, placas MHJ- 1129, Renavam: 189734078, cor vermelha, diesel, chassi 93YADCUL6AJ310412. Lance inicial R$ 22.000,00. Obs: o veículo será leiloado sem os dispositivos luminosos e sonoros de emergência, descaracterizado e sem os equipamentos móveis (macas, cadeiras e equipamentos de atendimento pré-hospitalar).

– LOTE 23: Fiat Palio Weekend ELX, ano e modelo 1999, placas MAV 4172, Renavam 717549216, chassi 9BD178835X0861311, cor vermelha, gasolina. Lance inicial R$ 2.900,00.

Os bens podem ser visitados, na sede do Corpo de Bombeiros Militar de Mafra, no horário compreendido entre as 9h às 18h.