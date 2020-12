Corpo de Bombeiros de Mafra resgata animal debilitado

Por volta das 11h30 desta segunda-feira, após solicitação via COBOM, as guarnições do Corpo de Bombeiros de Mafra foram acionados para deslocar-se até a Rua Ptolomeu Assis Brasil, Vila Ferroviária, para o salvamento de um animal às margens do Rio da Lança.

No local foi confirmado a natureza da ocorrência, onde um gato debilitado encontrava-se em um local de difícil acesso, caído as margens do rio. Foi necessário adentrar nas águas para o salvamento.

A ação durou cerca de 15 minutos. Após o resgate o bichano ficou os cuidados da senhora Miriam Clara Schloegl, responsável pelo “Abrigo de Cães Amigo Fiel”, encarregando-se em dar os primeiros socorros ao animal.

