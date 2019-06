Corpo de Bombeiros de Mafra resgata cães na enchente

Compartilhar no Facebook

Por volta das 09h12, o Corpo de Bombeiros de Mafra deslocou-se a Rua São João Maria, Vila Argentina, para atender a solicitação de animal em perigo. Chegando ao local foi constatado um cão de grande porte em meio a um arbusto dentro de uma área alagada, sendo acionada uma equipe com embarcação para realizar o resgate. Porém, antes da chegada da equipe o animal saiu do local tentando nadar, mais a forte correnteza estava arrastando o animal sendo necessário a intervenção rápida de um bombeiro para realizar o resgate evitando o afogamento. Quando o militar capturou o animal, escutou um chiado no arbusto onde se encontrava um pequeno cão sobre uma tábua que estava presa aquele arbusto, necessitando o animal de ser resgatado também. Abos foram liberados em um local seguro nas proximidades.