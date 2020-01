Corpo de Bombeiros de Mafra resgata égua machucada em ribanceira

Na manhã desta quarta-feira (29) o Corpo de Bombeiros de Mafra deslocou-se a Rua Brasil, no bairro Faxinal, para realizar o resgate de uma égua tordilha, que se encontrava caída em uma ribanceira de aproximadamente 30 metros de profundidade, impossibilitada de locomover-se, apresentando ferimento na perna traseira esquerda com hemorragia severa. Após o resgate do animal, foi realizada a contenção da hemorragia e deixado o mesmo em local seguro aos cuidados do proprietário, sendo ainda informado o fato a PMSC e Prefeitura Municipal para que o setor responsável tomasse as providências necessárias.

Fotos: Corpo de Bombeiros de Mafra/Divulgação