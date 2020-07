Corpo de Bombeiros e Polícia Civil realizaram fiscalização contra aglomerações

Compartilhar no Facebook

Na noite do último sábado (18) o Corpo de Bombeiros de Mafra e a Polícia Civil fiscalizaram estabelecimentos comerciais no centro e nos bairros Vila Nova e Jardim Moinho com o objetivo de coibir a aglomeração de pessoas.

A “blitz” tinha o objetivo de orientar os proprietários e clientes sobre os procedimentos a serem adotados para a prevenção e propagação da covid-19, além de observar se todos estão seguindo as normas impostas pelas autoridades em saúde.

Durante a fiscalização nenhuma irregularidade foi encontrada nos estabelecimentos fiscalizados.