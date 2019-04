Corpo de Bombeiros Militar lança campanha do agasalho 2019

A Campanha do Agasalho promovida pelo Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, já está arrecadando agasalhos e cobertores a serem entregues a famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Em Mafra o 2º Pelotão de Bombeiros Militar vai fazer a arrecadação das doações, que devem ser feitas até o dia 22 de junho.

Todos os tipos e tamanhos de roupas de inverno, cobertores e calçados, assim como roupas de cama e toalhas de banho, podem ser doadas para serem encaminhadas para instituições, asilos, abrigos e famílias.

Segundo o comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, coronel Edupércio Pratts, as unidades locais da corporação coordenarão a arrecadação e a entrega dos donativos. “Quem saberá melhor a necessidade da doação e para onde direcionar os donativos são os bombeiros militares que moram nas diferentes regiões do estado, em especial, as mais frias no inverno. Desta maneira, nós eliminamos intermediários no processo e garantimos que as doações da população cheguem a quem realmente necessita”, disse.

As entregas das doações recebidas serão feitas durante o período de campanha para que as famílias possam se preparar para o inverno, principalmente nas regiões mais frias do estado. Portanto, quem quiser doar não deve perder tempo. Os principais itens indicados para doação são: cobertores, calças, casacos, camisas, meias, tênis, toucas e luvas, porém todas as doações são bem-vindas.

“Pretendemos manter e expandir as nossas doações, para podermos prestar apoio durante o inverno, que é rigoroso em nosso estado, especialmente na Serra catarinense, planalto norte, e regiões do oeste”, conta o coronel Vieira, sub comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina.

As doações podem ser feitas no quartel do Corpo de Bombeiros de Mafra, na avenida Frederico Heyse, Centro. Ao final da campanha, será feito um grande balanço de dados para contabilizar as doações recebidas pela população.