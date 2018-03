Corrida Rústica da Escola Tenente Ary Rauen será no dia 07 de abril

Neste ano a Escola de Educação Básica Tenente Ary Rauen, de Mafra, completará 60 anos de história. Para celebrar essa marca tão importante, durante todo o ano os professores e alunos estarão desenvolvendo projetos dentro e fora da sala de aula com o objetivo de valorizar a importante história da escola. Os alunos irão levantar registros históricos, fotos antigas, além de entrevistar antigos professores e funcionários. Uma solenidade especial será realizada no dia 16/04 às 19h na escola. Toda a comunidade escolar poderá participar do evento que promete emocionar, já que belas homenagens estão sendo preparadas.

Entre as ações da escola está a Corrida Rústica da Escola Tenente Ary Rauen. O evento já é tradicional e neste ano chega a sua 12ª edição. A corrida será realizada no dia 07 de abril. A largada será às 09h e o percurso será de 5 km.

As inscrições poderão ser feitas com a doação de 1 kg de alimento não perecível no período de 05/03 a 03/04 na própria escola ou na Oxy Academia. A retirada do número de participação será no dia 06 de abril na escola.

Para mais informações ligue: 3647-0384.

Veja fotos da edição de 2017 da corrida rústica: