Covid-19: fiscalização continua no comércio, igrejas, bares e postos de combustíveis

Dando sequência nas fiscalizações sanitárias, nos finais de semana do mês de agosto e os dois primeiros de setembro de 2020, o Corpo de Bombeiros Militar de Mafra, através do Serviço de Segurança Contra Incêndio (SSCI), com apoio das Polícias Civil e Militar, realizaram fiscalizações em alguns estabelecimentos comerciais, igrejas, bares e postos de revenda de combustíveis nos municípios de Mafra e Itaiópolis, cumprindo seu papel como autoridade de saúde conforme legislações Estaduais e Municipais.

As fiscalizações prioritariamente possuem caráter orientativo/preventivo. Os estabelecimentos vistoriados foram orientados a cumprirem todas as regras propostas e massivamente reportadas por veículos de informação. Foram analisados principalmente a questão de aglomeração de pessoas e o uso de máscara. Não deixando de vistoriar os sistemas preventivos contra incêndio.