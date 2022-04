Covid-19: idosos com 80 anos ou mais já podem tomar a 4ª dose de vacina em Mafra

Compartilhar no Facebook

Mafra iniciou nesta segunda-feira, 04, as campanhas de vacinação contra a gripe e aplicação da quarta dose do imunizante contra a Covid-19 em idosos com 80 anos ou mais. Este mesmo público poderá receber a aplicação das duas vacinas ao mesmo tempo.

A recomendação da Secretaria de Saúde de Mafra é atentar-se ao intervalo entre a terceira e quarta dose do imunizante contra Covid, de pelo menos quatro meses. “A vacinação simultânea é segura e mais cômoda ao idoso, que não precisa ir à unidade de saúde diversas vezes para tomar as vacinas”, explicou o secretário da pasta, Plínio Saldanha.

Vacinação contra a Covid

As vacinas estão disponíveis nas unidades de saúde da família que possuem salas de vacinação. Vale lembrar que as ESFs atendem de segunda à sexta-feira das 7 às 16 horas. É importante o idoso ter em mãos a carteirinha de vacinação.

Primeira etapa vacinação contra a gripe

A vacina contra a gripe imuniza contra os vírus das cepas anteriores: H1N1, H3N2 e influenza B. A Campanha de vacinação contra a gripe está dividida em duas etapas este ano, conforme calendário nacional de vacinação, sendo na primeira etapa (entre os dias 04 de abril e 30 de abril) para vacinação de idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde.

Onde se vacinar contra gripe e Covid

Mafra conta com 10 salas de vacinação. Em caso de dúvidas, ligar antes na unidade de saúde (ESF) ou com sua ACS (Agente Comunitária de Saúde).

– ESF Ben. Ulla Schneider- Jardim América – Rua José Reitmeyer, s/n. 3642-9291

– ESF Ricardo Gregório – Vila Nova – Rua Carlos Urbanite, s/n. 3642-7124

– ESF CAIC – Avenida das Rosas, 6377 – Vila das Flores. 3642-5586

– ESF Ben. Ana Zilda Ruthes – Espigão do Bugre – Rua Ramiro Ruthes, s/n. 3643-5162

– ESF Central (temporariamente atendendo na Policlínica Municipal) – Rua Dr. Mathias Piechnick, 55 – 3641-5200

– ESF Guilherme Ganzert – Faxinal – Rua José Stoebel Filho s/n – 3643-1008

– ESF Edvino Hable – São Lourenço – Estrada Geral São Lourenço – 3643-6074

– ESF Ben. José Tauscheck – Vista Alegre – Rua Tupinambás, s/n. 3642-8005

– ESF Vereador Edson Luiz Schultz – Restinga – Rua Cirineo Mota Espesin esq. c/ Ben. Paulo Tavares – 3645-1033

– ESF Juventino Haas Petters – Bela Vista dos Sul – Rua Primitivo Peters, s/n. 3642-8678.