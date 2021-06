Covid-19: Mafra aplicou 346 doses no sábado em mais um Dia D de vacinação

Compartilhar no Facebook

Apesar da chuva que caiu no último sábado (19), as quatro unidades de Saúde que abriram das 8 às 12 horas exclusivamente para vacinação de pessoas com 50 anos, tiveram procura para imunização contra Covid-19.

Ao todo foram aplicadas 346 doses distribuídas entre UBS Central (Policlínica Municipal), ESF Ricardo Gregório – Vila Nova, ESF Vereador Edson Luiz Schultz – Restinga e ESF Ben. Ana Zilda Ruthes – Espigão do Bugre.

VACINAÇÃO CONTINUA

A partir desta segunda-feira, 21, as lactantes, mulheres em fase de amamentação, maiores de 18 anos, já poderão tomar a primeira dose da vacina contra Covid-19 – as indicadas são dos laboratórios Pfizer ou Sinovac/Butantan.

Para que possam ser vacinadas, as lactantes devem apresentar prescrição ou declaração médica que ateste a sua condição, além de documento de identidade com foto e/ou cartão SUS. A vacina contra a Covid-19 para este público também deve ser prescrita pelo médico que acompanha a mulher, após análise conjunta da avaliação de riscos e benefícios do uso da vacina.

Vale destacar que a ordem de vacinação das lactantes depende do quantitativo de doses recebido do Ministério da Saúde e deve seguir as datas abaixo.

Lactantes que amamentam crianças:

– com até 6 meses de idade poderão ser vacinadas a partir de 19 de junho;

– entre 6 meses a < de 1 ano de idade, a partir de 26 de junho;

– entre 1 ano a < de 2 ano de idade, a partir de 3 de julho;

– maiores de 2 anos de idade, a partir de 10 de julho.

Saiba mais em www.saude.sc.gov.br.

