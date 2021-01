Covid-19: Mafra se prepara para a campanha de vacinação

Município segue as normativas da Secretaria de Estado da Saúde (SES) de Santa Catarina que está em consonância com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS)

A Secretaria de Saúde de Mafra, por meio da Vigilância Epidemiológica, está seguindo as diretrizes do Governo do Estado de Santa Catarina no que tange ao “Plano para Campanha de Vacinação Covid 19”.

Segundo consta no plano, a vacinação deve ocorrer em quatro etapas obedecendo a critérios logísticos de recebimento e distribuição das doses pelo Ministério da Saúde (MS).

Na primeira fase serão vacinados trabalhadores de saúde, pessoas acima de 75 anos, pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas e população indígena. Na segunda, o público-alvo contempla pessoas de 60 a 74 anos. Já na terceira fase serão pessoas que apresentam alguma comorbidade (diabetes mellitus; hipertensão; doença pulmonar obstrutiva crônica; doença renal; doenças cardiovasculares e cerebrovasculares; indivíduos transplantados de órgão sólido; anemia falciforme; câncer; obesidade grave (IMC≥40) e na quarta etapa professores e profissionais das forças de seguranças e salvamento e funcionários do sistema prisional.

Logística

Vale relembrar que quando se fala de vacinação, Mafra tem vasta experiência nesta área, com grande adesão dos públicos-alvo nas últimas campanhas (Febre Amarela, Sarampo, Influenza etc.). “Já elaboramos estratégias que nos permitam chegar o mais próximo possível das pessoas a serem vacinadas evitando a aglomeração”, explicou a enfermeira Francesli Pereira. Ela lembrou da campanha de vacinação contra Influenza no início de 2020 que vacinou idosos em domicílio, com 100% de alcance desse público. O Plano para Campanha de Vacinação Covid 19 propõe que cada município se organize para imunização da forma a operacionalizar o alcance da sua população.

Prevenção ainda é a melhor vacina

O prefeito Emerson Maas tranquiliza a população no sentido de que a Secretaria Municipal de Saúde está há mais de 11 meses trabalhando na prevenção e nos cuidados com os mafrenses. “Fiquem tranquilos, está próximo de ocorrer a vacinação contra Covid-19 em nosso município. O município de Mafra está alinhado com o plano nacional e estadual”, explicou. Tanto para o prefeito quanto para a Vigilância Epidemiológica, mesmo com a vacinação as medidas preventivas devem ser utilizadas. “O melhor que se tem a fazer é continuar com a medidas não farmacológicas de prevenção, chamada de as ‘6 regras de ouro’”, enfatizaram:

– Uso de máscara;

– Distanciamento físico de pelo menos 1,5 metro,

– Higienização frequente das mãos com água e sabão ou álcool 70%;

– Evitar aglomerações;

– Permanecer em isolamento respiratório domiciliar desde o primeiro dia de sintomas suspeitos de Covid-19. Procurar atenção médica para o diagnóstico correto e seguir a orientação recebida e apropriada para cada caso em sua individualidade. Não se automedicar;

– Manter os ambientes arejados e ventilados.

Com o controle da pandemia, teremos a perspectiva de enfrentar com melhores resultados as graves consequências sociais que esta devastadora pandemia causa ao Brasil e ao mundo, inclusive retomando a vida produtiva, o crescimento econômico, gerando empregos e construindo um futuro de progresso coletivo. (Associação Médica Brasileira).

Serviço:

Se você apresentar sintomas como febre, dor de cabeça, tosse, cansaço, perda de olfato ou paladar procure a Unidade Covid-19 ao lado da UPA, no Jardim América. Mais informações ligar na Policlínica Municipal: 3641-5200.