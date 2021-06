Covid-19: população de 45, 46 e 47 anos será vacina na segunda-feira em Mafra

Chegada de mais doses para o município está prevista para a tarde desta sexta-feira, 25 de junho

O prefeito Emerson Maas anunciou na tarde de ontem, 24, que a partir da próxima segunda-feira, 28, começa a vacinação contra Covid-19 para as pessoas com 47, 46 e 45 anos, condicionada ao recebimento de doses do Governo do Estado. “Mafra já chegou a 36% da população vacinada com a primeira dose. Somos umas das poucas cidades do Estado que estão com este índice e adiantadas em relação ao calendário vacinal do Estado. Quanto mais vacinas aplicadas, mais pessoas imunizadas”, disse.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Panorama municipal

Apesar dos boletins diários oficiais mostrarem índices menores de novos casos e o movimento na Unidade Covid Upa diminuir para em média 61 atendimentos/dia (parâmetro dos últimos sete dias), Mafra ainda se encontra em situação crítica e matriz de risco gravíssima. Diante desta situação, o prefeito emitiu o Decreto nº 4560 reforçando as medidas restritivas de enfrentamento à pandemia. “Estive com o secretário de Estado da Saúde, André Motta Ribeiro, que disse que vamos enfrentar uma terceira onda. Então, não é o momento de afrouxarmos as medidas de contenção”, explicou Maas. Além disso, o prefeito lembrou ainda que as equipes locais de saúde continuam trabalhando “incansavelmente” para a população. “Na unidade Covid da Upa dispomos de um ônibus com psicólogo e assistente social, a fim de oferecermos um atendimento humanizado e cuidar além da saúde física, a mental dos pacientes”.

LEIA TAMBÉM: Boletins atualizados sobre o coronavírus em Rio Negro e Mafra

Vacina salva vidas

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O Ministério da Saúde lançou uma campanha informando os cinco motivos para confiar nas vacinas, pois: são seguras, são eficazes, combatem a pandemia, reduzem casos graves e óbitos e salvam vidas. “Vacina é para salvar vidas. A única escolha é viver. E viver é se imunizar contra esse vírus mortal”, enfatizou o prefeito.

Mafra segue este mesmo caminho, reforçando a importância das medidas não farmacológicas de prevenção que são o uso de máscara, evitar aglomerações, promover o distanciamento social e a higienização constante das mãos com água e sabão ou álcool gel 70%. “Evite aglomerações. Não é o momento de fazer festa. Basta uma pessoa estar contaminada e o sonho da festa pode se transformar em um pesadelo para as outras famílias”, concluiu o prefeito, pedindo que as pessoas continuem a se cuidar, zelando também pela vida e saúde do próximo.

Para mais informações sobre vacinação em Mafra, acesse o VACINÔMETRO.

Mais informações “LIVE” com o prefeito (24.06.21).