Covid-19: prazo para dose de reforço da vacina foi antecipado para 4 meses

A Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Saúde informa que, seguindo Nota Técnica do Ministério da Saúde, foi antecipado para 4 meses o intervalo para a Dose de Reforço (DR) da vacina contra COVID-19.

As doses estarão sendo aplicadas para todas as pessoas com mais de 18 anos de idade que receberam as duas doses. Também para as pessoas imunocomprometidas, que receberam o esquema primário com duas doses e a dose adicional (DA), também devem receber uma DR após quatro (4) meses do recebimento da DA.

As doses de Reforço estão sendo aplicadas nos dias 20, 21 e 22 e 27, 28 e 29, na Policlínica Municipal, das 8 às 16 horas e após o dia 3 de janeiro, em todas as ESFs com sala de vacina.