Covid-19: situação no Planalto Norte ainda é considerado “grave”

O número de regiões de Santa Catarina em risco gravíssimo para Covid-19 caiu de nove para cinco, de acordo com o mapa de monitoramento do Centro de Operações de Emergência em Saúde (Coes), da Secretaria de Estado da Saúde. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (26). Outras 11 áreas são consideradas em situação grave. O monitoramento é realizado semanalmente pelo governo estadual.

A partir da classificação de cada região no mapa de risco, recomendações são sugeridas pelo governo aos gestores locais. Na terça-feira (25), a Justiça determinou que o estado altere a portaria que enumera as ações de prevenção, e deu prazo de 72 horas para que sejam definidas as medidas de saúde a serem tomadas, observando a coordenação e execução de políticas públicas regionais.

Atualmente, estão em situação gravíssima para a doença as regiões Nordeste, Alto Vale do Itajaí, Meio Oeste, Carbonífera e Extremo-Sul catarinense. Em relação ao levantamento anterior, passaram de risco gravíssimo para grave as regiões do Foz do Rio Itajaí, Serra catarinense, Alto Vale Rio do Peixe, regional de Xanxerê e Oeste. Já no Extremo-Sul Catarinense, a situação passou de grave para gravíssima.

Nesta quarta-feira, Santa Catarina chegou a 137.560 casos do novo coronavírus, com 2.142 mortes, e 71,79% de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na rede pública.

Mapa de risco

A escala é dividida em nível moderado, alto, grave ou gravíssimo. O acompanhamento é feito a partir de dados regionais e aponta o risco potencial em relação ao coronavírus de cada uma das 16 regiões de Saúde do estado.

Os níveis de risco são calculados a partir da combinação de quatro fatores: isolamento social, investigação, testagem e isolamento de casos, reorganização de fluxos assistenciais e ampliação de leitos.

Fonte: G1 SC