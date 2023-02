Covid-19: vacina bivalente já está disponível nas salas de vacina de Mafra

Já começou nesta segunda-feira, 27, nas unidades de saúde que possuem sala de vacina, a aplicação da dose de reforço com a vacina Pfizer bivalente na população dos grupos prioritários. A Secretaria de Saúde de Mafra está seguindo as diretrizes do Estado de Santa Catarina, obedecendo o cronograma de vacinação. Vale destacar que a bivalente é a proteção da primeira cepa e da cepa ômicron.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, a estratégia de intensificação da vacinação contra a Covid-19 com vacinas bivalentes vai contemplar os seguintes grupos prioritários:

Fase 1: pessoas com 70 anos ou mais; pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILP) a partir de 12 anos, abrigados e os trabalhadores dessas instituições; imunocomprometidos; comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas.

Fase 2: pessoas de 60 a 69 anos de idade (previsão de início 06/03/2023);

Fase 3: gestantes e puérperas (previsão de início 20/03/2023);

Fase 4: trabalhadores da saúde (previsão de início 17/04/2023);

Fase 5: pessoas com deficiência permanente com 12 anos ou mais, população privada de liberdade, adolescentes cumprindo medida socioeducativa e funcionários do sistema de liberdade (previsão de início 17/04/2023).

Critérios

Para receber a dose de reforço com a vacina bivalente é imprescindível que a pessoa faça parte do grupo prioritário que está sendo vacinado no momento, tenha mais de 12 anos de idade e tenha finalizado, ao menos, o esquema primário com duas doses de vacinas monovalentes, respeitando o intervalo de quatro meses da última dose recebida.

Caso as pessoas dos grupos prioritários, com mais de 12 anos, que não tenham recebido nenhuma dose ou apenas uma dose monovalente, estas precisam completar o esquema primário com duas doses antes de receber o reforço com a bivalente, respeitando o intervalo recomendado entre as doses, conforme esclarece a Diretoria de Vigilância em Saúde de Mafra.

Tem dúvidas?

Mais informações podem ser obtidas na sede administrativa da Secretaria Municipal de Saúde pelos telefones 3645-3931 e 3642-7468 na Coordenação da Atenção Básica ou nas próprias ESFs.