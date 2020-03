CPI que investiga denúncia contra o vice-prefeito de Mafra define funções para iniciar inquérito

Compartilhar no Facebook

Nesta sexta-feira (13), a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) 04/2020 definiu as funções dos membros para iniciar os trabalhos. Esta CPI investiga uma denúncia contra o vice-prefeito Vicente Saliba que foi protocolada por meio do canal E-OUV, onde permite manifestações desta natureza.

Por meio de votação, o vereador Edenilson Schelbauer (PSB) foi eleito para a presidência, o vereador Dimas Humenhuk (PTB) foi eleito relator e o vereador Cirineu Corrêa Cardoso (PDT) ficou como membro.

O próximo passo será o relatório do vereador Dimas para indicar existência ou não de fato determinado, conforme § 3º do art. 52 do Regimento Interno. O prazo para o relatório preliminar é de 15 dias, improrrogável.

RELEMBRE A DENÚNCIA

Saliba é denunciado por exercer cargo concomitante de vice-prefeito do município de Mafra e médico da Prefeitura Municipal de Papanduva. A segunda denuncia é por exercer cargo concomitante de vice-prefeito e médico da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), localizada em Mafra. Por último, Saliba é denunciado por empregar parente como funcionário da UPA.

Fonte: Câmara Municipal de Mafra