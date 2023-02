CRAS Central e da Vila Ivete atenderão em horário estendido no dia 2 de fevereiro

Compartilhar no Facebook

Visando dar suporte à população que não pode comparecer a atendimentos nos horários habituais, o CRAS Central e da Vila Ivete realizarão no dia 2 de fevereiro, o Dia do Trabalhador. Este dia consiste no atendimento das pessoas em horário estendido, sendo das 17 às 20 horas.

Toda primeira quinta-feira de cada mês, o Dia do Trabalhador se repetirá. De acordo com a coordenação do CRAS, será realizado o mesmo atendimento feito nos horários normais, a fim de atender a população que trabalha durante o dia.

Informe-se

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: 47 3645-1914 e 3643-7181.

O CRAS Vila Ivete fica na Rua Capitão João Bley, 734 – Vila Ivete.

O CRAS Central atende rua Pedro Kuss s/n