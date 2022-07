CRAS da Vila Ivete auxiliou empresas no preenchimento de vagas de trabalho

E auxiliou pessoas cadastradas no Centro de Referência a preencherem essas vagas, entrevistando 55 candidatos que buscavam empregoÂ

A Secretaria Municipal de Assistência Social está inovando na oferta de programas para a comunidade. Através do Programa Parceiros CRAS, realizou na última semana, a seleção de pessoas para as empresas Kromber e Schubert, Supermercado Belém e Correios Mafra. Foram chamados 55 candidatos entrevistados para as vagas, sendo 45 para a Kromber e Schubert, 5 candidatos para a vaga do Supermercado e 5 para a vaga dos Correios. As entrevistas foram feitas com pessoas que já possuíam currículos cadastrados no CRAS da Vila Ivete.Â

Parceiros CRAS

O programa Parceiros CRAS, visa promover a articulação do Centro de Referência de Assistência Social e indivíduos por este atendido, com empresas parceiras, para encaminhamento de currículos e colaboradores em potencial. A finalidade é o benefício mútuo entre indivíduos e empresas através da  inserção no mercado de trabalho local e do preenchimento e divulgação de vagas de emprego disponíveis.

A Secretária da pasta, Danielle Kondlatsch, parabenizou a equipe do CRAS da Vila Ivete, que se mostrou muito feliz com a demanda e oportunidade aos candidatos, bem como por terem obtido êxito nas entrevistas. “É muito importante para a equipe CRAS, não só a valorização dos nossos Candidatos Parceiros CRAS como também o fortalecimento com essas parcerias no Comércio e Indústrias locais, buscando novos caminhos para a nossa população Mafrense”, declarou.

Informações

O Programa Parceiros CRAS é dirigido à população em situação de vulnerabilidade social, com idades entre 14 e 59 anos, com prioridade aos usuários dos serviços, programas e projetos de transferência de renda, especialmente socioassistenciais. Os interessados pela busca de trabalho podem comparecer no CRAS da Vila Ivete,  na Rua Capitão João Bley, 734.  Informações pelo telefone (47) – 3645 -1914.