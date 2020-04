Criado comissão para fiscalizar recursos no combate ao coronavírus em Mafra

Para os vereadores proponentes, a finalidade desta comissão especial será a de auxiliar e fiscalizar as ações da Prefeitura de Mafra, especialmente em relação às compras com dispensa de licitação

Buscando auxiliar e fiscalizar as ações da Prefeitura de Mafra contra novo coronavírus, dois vereadores solicitaram a criação de uma comissão especial para acompanhamento, fiscalização e apoio às ações, práticas e programas de combate à disseminação do vírus e seus impactos sociais e econômicos em Mafra. Na última sessão ordinária remota 20, os vereadores aprovaram o requerimento de criação.

Para os vereadores proponentes, a finalidade desta comissão especial será a de auxiliar e fiscalizar as ações da Prefeitura de Mafra, especialmente em relação às compras com dispensa de licitação. Também será para estudar os impactos sociais e econômicos que o município sofrerá por conta da pandemia. E para a Câmara Municipal de Mafra (CMM) tomar uma posição diante do assunto com grande relevância para o município.

Agora, as bancadas partidárias terão dez dias para indicarem os vereadores para compor a comissão. Cabe ao presidente do legislativo escolher os três titulares e os dois suplentes, de acordo com rito do artigo 51 do regimento interno.