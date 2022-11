Cultivo de ervas medicinais é ensinado desde cedo aos alunos em Mafra

Projeto tem como objetivo resgatar o conhecimento empírico (popular) sobre as ervas medicinais, transmitido de geração à geração

Quem n√£o gosta de um chazinho de hortel√£, de camomila ou mesmo ch√° mate? Quem nunca tomou aquele ch√° da vov√≥ para curar uma dor de cabe√ßa, de barriga? Partindo desse questionamento, a servidora municipal Jheniffer de Lorena, professora formada em Licenciatura em¬† Educa√ß√£o no Campo e servidora da Secretaria Municipal de Educa√ß√£o, Esporte e Cultura, desenvolveu o projeto ‚ÄúHorta Medicinal‚ÄĚ, que virou uma cartilha para as crian√ßas da Educa√ß√£o Infantil.

Projeto Piloto

A secret√°ria da pasta, Jamine Henning, junto √† professora, colocaram em pr√°tica o projeto em duas escolas: EMEB Abelinha Feliz e EMEB Col√īnia Ruthes, ainda como projeto piloto. O objetivo, de acordo com o projeto, √© resgatar o conhecimento emp√≠rico (popular) que vem de gera√ß√£o √† gera√ß√£o, sobre as ervas medicinais, como quando usadas como √ļnico recurso terap√™utico de muitas comunidades e grupos √©tnicos. ‚ÄúAo final do projeto vamos catalogar as ervas que a fam√≠lia de cada aluno conhece e utiliza e montar um lindo portf√≥lio‚ÄĚ, explicou Jheniffer .

Para a secret√°ria Jamine o projeto √© uma valoriza√ß√£o dos conhecimentos dos av√≥s, respeito a eles e admira√ß√£o.¬† ‚ÄúO projeto vem contemplar o plano de governo do prefeito Emerson Maas, que √© de intensificar a atua√ß√£o da fam√≠lia na escola, al√©m da participa√ß√£o dos pais, expandindo para os av√≥s‚ÄĚ, declarou.

Cultura, história e conhecimento

Trabalhando com as habilidades da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o projeto enfoca as ci√™ncias (vida e evolu√ß√£o), geografia (o sujeito e seu lugar no mundo), ensino religioso (identidades e alteridades) e artes visuais (materialidades). Cada uma trabalhada conforme as orienta√ß√Ķes da professora, seguindo uma metodologia simples e aplic√°vel. O aluno preenche um formul√°rio no qual entrevista uma pessoa da fam√≠lia (av√≥s, pais, tios). No in√≠cio deve ser colocada uma amostra da planta em um pacotinho. Em seguida, o aluno parte para o question√°rio. As¬† perguntas versam sobre nome e idade da pessoa, ¬†‚Äúqual planta medicinal voc√™ mais utiliza?‚ÄĚ, ‚Äúpor qual motivo voc√™ utiliza essa planta?‚Äú,‚Äúcomo aprendeu a utiliz√°-la?‚ÄĚ, ‚Äúem sua opini√£o, √© importante se cultivar uma horta com plantas medicinais?‚ÄĚ, ‚Äúpercebeu resultado na sua sa√ļde com a utiliza√ß√£o das plantas?‚ÄĚ.

Na pr√°tica

A professora explica que o projeto contempla cinco encontros, sendo os dois primeiros seguindo as atividades da apostila, o terceiro refere-se a atividades envolvendo plantas e mudas e no quarto e quinto encontro √© feita a planta√ß√£o¬† em garrafas pet e feita uma horta suspensa. Como conclus√£o, levam a apostila para casa com todas as atividades realizadas e devem repassar os conhecimentos aos familiares. ‚ÄúEstou trabalhando ainda e tenho mais¬† tr√™s encontros. Trabalhar com as duas escolas est√° sendo muito importante. Foi poss√≠vel observar que a horta medicinal traz in√ļmeros benef√≠cios aos alunos, al√©m de propiciar informa√ß√Ķes sobre plantas medicinais‚ÄĚ, explicou Jheniffer. Ela conta ainda que os alunos participam trazendo v√°rias falas que aprendem com pais, av√≥s, tios e vizinhos. ‚ÄúO conhecimento emp√≠rico √© muito importante. E esse projeto traz a oportunidade de envolvermos os pais com os seus conhecimentos adquiridos e passados de gera√ß√£o em gera√ß√£o‚ÄĚ.

Conclus√£o

De acordo com a professora, a ideia √© que depois do t√©rmino do projeto os alunos levem as atividades que foram desenvolvidas, inclusive o portf√≥lio que eles e os pais fizeram¬† e que a horta permane√ßa na escola sob cuidado dos alunos. ‚ÄúEste trabalho almeja o resgate dos valores, os h√°bitos e a cultura, de parte da comunidade estudantil, explorando os saberes e pr√°ticas populares quanto √† promo√ß√£o e a recupera√ß√£o da sa√ļde, atrav√©s da utiliza√ß√£o de plantas medicinais‚ÄĚ, concluiu.