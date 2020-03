Cultura da Paz é trabalhada nas escolas da rede municipal de Mafra

As escolas da rede municipal de ensino em Mafra iniciaram o ano letivo trabalhando o tema ‚ÄúCultura da Paz‚ÄĚ.¬† O desenvolvimento do tema cumpre a Lei n¬ļ 13.663, sancionada em maio de 2018, que prev√™ a promo√ß√£o da cultura de paz e da n√£o viol√™ncia nas escolas.

No Centro de Educa√ß√£o Municipal de Mafra (CEMMA) os alunos e professores realizaram atividades produtivas e significativas dentro do curr√≠culo escolar para compreens√£o da Cultura da Paz, envolvendo an√°lise e interpreta√ß√£o de artigos, m√ļsicas, opini√£o e socializa√ß√£o de ideias, din√Ęmicas, atividades sobre Identidade Cultural envolvendo registros com as fam√≠lias em momentos felizes. ‚ÄúNosso objetivo √© formar bons cidad√£os para a sociedade, e realizar atividades que desenvolvam os valores humanos e pr√°ticas de conviv√™ncia com princ√≠pios da paz, promovendo desta forma o di√°logo, a colabora√ß√£o, a amizade e tantos outros valores que devem fazer parte de nosso cotidiano‚ÄĚ, explicou a gestora Marilei Coutinho.

A PAZ EM NOSSAS MÃOS

Outras escolas também foram criativas ao trabalharem o tema que visa uma sociedade sem violência, baseada nos princípios da paz e que busca resolver conflitos por meio do diálogo e da colaboração.

NA EMEF Campo da Lan√ßa os alunos trabalharam cartazes mostrado que a Paz depende de todos, atrav√©s das frases ‚ÄúA Paz est√° em nossas m√£os‚ÄĚ ou ‚ÄúA Paz come√ßa em n√≥s‚ÄĚ. Nesse √ļltimo os alunos do 4¬ļ ano escreveram com quais atitudes pode se promover a paz.¬† Em outro cartaz alunos do 3¬ļ ano exemplificaram que para¬† se ter paz √© preciso ser tolerante, ter paci√™ncia, respeitar os mais velhos, etc.

Na EMEB Col√īnia Ruthes um abra√ßo coletivo entre todos demostrou que a amizade √© uma caminho seguro para a Paz, quando se pode ver¬† no outro um¬† ombro amigo¬† para¬† suportar para momentos dif√≠ceis.