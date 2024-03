Cultura realiza 1º Encontro de Escritoras Mulheres de Mafra

Para marcar o mês da mulher, a Biblioteca Pública Municipal  “Profª Alzira Maria do Valle” vai realizar o 1º Encontro de Escritoras Mulheres de Mafra. Será no dia 13 de março, às 14 horas e terá como tema “O Ingresso das Mulheres na Literatura”.

Para o evento estão sendo convidadas as escritoras do município e visa divulgar, fortalecer a história dessas mulheres que contam as histórias e ainda  incentivar e valorizar a literatura feminina.

Descontração, conversas e intercâmbio

Conforme informações do departamento de Cultura do Município, o momento será de descontração, conversas e de intercâmbio entre as escritoras, que poderão  compartilhar curiosidades sobre a profissão. Haverá ainda momentos de música,  apresentações culturais e sorteio de livros doados pelas próprias autoras.  “Desejamos valorizar a escrita da mulher, possibilitando integração entre elas, cooperação, e até mesmo, a formação de parcerias para difusão de negócios.

A programação segue as comemorações do Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, com evento aberto ao público. Escritoras interessadas  em participar podem entrar em contato com a Cultura de Mafra, pelo e-mail cultura@educacao.mafra.sc.gov.br