Curso de direito UnC recebe conceitos de excelência do CEESC

A organização didático-pedagógica do curso de direito, Campus de Mafra, recebeu conceito de destaque dos avaliadores do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina (CEE/SC), profa. Larissa Miguel Silveira e prof. Flaviano Vetter Tauscheck.

A comissão pontuou a nota de 4,93 (máximo 5) para a dimensão organização didático-pedagógica, estabelecendo em nível de excelência (nota 5) os itens de políticas institucionais no âmbito do curso, perfil profissional do egresso, estrutura e conteúdo curriculares, procedimentos de avaliação do processo de ensino e aprendizagem, entre outros.

O Núcleo de Prática Jurídicas; o acesso dos acadêmicos aos laboratórios de informática; ambientes de aprendizagem, como salas de aulas e gabinetes dos professores, foram considerados excelentes pela comissão externa, e receberam o conceito máximo de 5. A coordenadora do curso, professora Úrsulla Andrea Ramos, disse que “por acreditarmos, principalmente, em nossa capacidade como equipe, vencemos o desafio, que foi o processo de renovação de reconhecimento do curso. A pontuação final obtida de 4,55 muito engrandece não só o colegiado e os acadêmicos do curso de direito – campus Mafra, como também os funcionários da instituição e a comunidade local”.

O conceito recebido pelo curso de direito de Mafra comprova o nível de excelência do ensino ofertado pela UnC, segundo a reitora, Solange Sprandel da Silva. Enquanto advogada, a reitora enfatizou a importância dos espaços para a prática acadêmica, a exemplo do NPJ, que oportuniza um ambiente de vivência profissional para os futuros advogados e foi avaliado em nível de excelência pela comissão.