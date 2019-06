Decretada situação de emergência em Mafra

Decreto nº. 4198, de 03 de junho de 2019 declara situação de emergência nas áreas do município afetadas por chuvas intensas

O prefeito Wellington Bielecki decretou nesta segunda-feira (03), situação de emergência no município em virtude das constantes chuvas que assolaram o município, especificamente entre os dias 30 de maio e 02 de junho. O grande volume de chuvas ocasionou a cheia do rio Negro e afluentes – rio da Lança e Bandeira – e como consequência famílias tiveram de deixar suas casas, bem como tornou intransitável algumas estradas do interior para o transporte escolar, refletindo na suspensão das aulas.

O prefeito reuniu-se na manhã desta segunda-feira, 03, com o coordenador regional da Defesa Civil, Clodoaldo Ribas dos Santos, e com o secretário municipal de governo e cidadania Marco Antônio Neidorf, para deliberar e averiguar os danos causados pela enchente em Mafra e decidiram recomendar a decretação de situação de emergência.

Segundo monitoramento hidrológico da Bacia do rio Negro (www.copel.com), conferido nesta terça-feira, 04, às 09 horas, o nível estava em 9,318 metros. Na segunda-feira, no mesmo horário, o nível estava em 9,416 metros.

Entre o dia 29 de maio e 1º de junho foi registrado 137,8mm de precipitação total, superior à média para um mês inteiro em Mafra (www.ciram.epagri.sc.gov.br).

NÚMEROS DA ENCHENTE EM MAFRA Nível máximo do rio Negro em 03/06 9,423 metros Pessoas atingidas: Adultos 286 Pessoas atingidas: Idosos 11 Pessoas atingidas: Crianças 86 Pessoas atingidas total 383 Famílias desalojadas 62 Famílias desabrigadas (*) 47 Abrigadas no CEMMA (*) 34 Abrigadas no salão da Igreja Nossa Senhora Aparecida (*) 09 Abrigadas na escola Jovino Lima (*) 03 Acolhida no salão da Igreja Brasil para Cristo (*) 01 Escolas do interior com aulas suspensas até dia 07.06 16 Escolas da área urbana com aulas suspensas até dia 05.06 03

Situação de emergência em caso de desastres é o reconhecimento legal pelo poder público de situação anormal provocada por desastres, causando danos suportáveis e superáveis pela comunidade afetada. A declaração de situação de emergência ou estado de calamidade pública é competência do Governador do Distrito Federal ou do Prefeito Municipal e é feito mediante decreto.