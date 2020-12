Decreto de SC define regras para eventos, cinemas, parques aquáticos e transporte coletivo

O Governo do Estado editou novo decreto com regramento de atividades durante o período de enfrentamento ao coronavírus em Santa Catarina, incluindo eventos sociais, cinemas, teatros, parques temáticos e transporte coletivo. O texto, a ser publicado no Diário Oficial desta sexta-feira, 18, entra em vigor na próxima segunda-feira, 21, e tem validade até 28 de fevereiro de 2021.

O Decreto n¬ļ 1.027 determina que eventos sociais sejam autorizados com apenas 30% de ocupa√ß√£o quando a regi√£o estiver em n√≠vel grav√≠ssimo (vermelho) na matriz de risco da Secretaria de Estado da Sa√ļde. Em munic√≠pios com n√≠vel grave (amarelo), √© poss√≠vel reunir 50% dos convidados no mesmo ambiente. Consideram-se eventos sociais aqueles restritos a convidados sem cobran√ßa de ingresso, como casamentos, anivers√°rios, jantares, confraterniza√ß√Ķes, bodas, formaturas, batizados e festas infantis. O funcionamento de casas noturnas segue proibido no n√≠vel vermelho.

- CONTINUA AP√ďS A PUBLICIDADE -

O decreto completo disponível aqui 

Cinemas, teatros, congressos, feiras e exposi√ß√Ķes tamb√©m poder√£o funcionar com 30% de ocupa√ß√£o no n√≠vel grav√≠ssimo. A mesma regra vale para igrejas e templos religiosos, que j√° funcionavam com 30% da capacidade. Museus podem abrir com 50% de ocupa√ß√£o, mesmo percentual autorizado para parques aqu√°ticos e complexos de √°guas termais.

Já o transporte coletivo urbano municipal poderá circular com 70% da capacidade do veículo no nível gravíssimo e até 100% nos demais níveis de risco.

Atividades esportivas de car√°ter recreativo, como jogos de v√īlei e futebol, ficam proibidas no n√≠vel grav√≠ssimo e autorizadas nos demais n√≠veis. Competi√ß√Ķes esportivas organizadas pela iniciativa privada, por meio de entidades de administra√ß√£o esportiva ou pela Fesporte, est√£o permitidos em todas as regi√Ķes, por√©m, sem acesso de p√ļblico.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Tamb√©m fica estabelecido que as atividades devem ser regradas de acordo com a matriz de risco epidemiol√≥gico-sanit√°rio da Secretaria de Estado da Sa√ļde, sem preju√≠zo dos demais regramentos sanit√°rios emitidos por autoridade sanit√°ria federal, estadual ou municipal.

O novo texto revoga o Decreto n¬ļ 970, de 4 de dezembro, que limita o hor√°rio de funcionamento de atividades e servi√ßos n√£o essenciais at√© a meia-noite.

Outras determina√ß√Ķes

Conforme o decreto, a perman√™ncia de pessoas em espa√ßos p√ļblicos de uso coletivo, como parques, praias e pra√ßas, fica condicionada √† observa√ß√£o dos regramentos sanit√°rios da Secretaria de Estado da Sa√ļde, que deve publicar uma portaria com as normas de conv√≠vio seguro nesses locais nos pr√≥ximos dias.

A medida tamb√©m prorroga a declara√ß√£o de estado de calamidade p√ļblica em todo o territ√≥rio catarinense at√© 28 de fevereiro de 2021, alterando o Decreto n¬ļ 562, de 17 de abril de 2020, cujo prazo expira em 31 de dezembro de 2020.

O texto refor√ßa novamente a obrigatoriedade do uso de m√°scara de prote√ß√£o individual em Santa Catarina, em lugares p√ļblicos e privados, com exce√ß√£o dos espa√ßos domiciliares.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -