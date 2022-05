Defesa Civil do Estado confirma que um tornado atingiu a região

A Defesa Civil do Estado confirmou que um tornado, categoria F-0 atingiu a cidade de Campo Alegre, no Planalto Norte de Santa Catarina. A informação foi confirmada também pela prefeitura Municipal na tarde desta segunda-feira, dia 30.

O temporal ocorreu por volta das 17h. As rajadas de ventos com intensidade aproximada de 15 a 26 m/s (de 54 a 94 km/h), à medida que se aproximava e atuava na cidade de Campo Alegre. Não se descarta que, pontualmente, estes valores de vento possam ter sido superiores aos citados.

O temporal causou diversos danos às famílias do Município. A Defesa Civil do Município foi acionada e começou o trabalho acompanhado pelo corpo de bombeiros de Campo Alegre auxiliando as famílias atingidas distribuindo lonas e desobstruindo estradas e acessos de propriedades rurais onde árvores caíram com os ventos.

A defesa civil também trabalhou em conjunto com duas equipes da Celesc para reativar o fornecimento de energia elétrica. Mais de 1200 unidades consumidoras ficaram sem luz devido ao temporal.

No começo da manhã desta segunda-feira a Prefeita Alice Bayerl Grosskopf, o Vice-prefeito Matheus Fuckner e equipes da Prefeitura estavam em campo nas localidades mais afetadas que foram Bateias de Baixo, Bateias de Cima e Saltinho visitando as famílias e colaborando com a retirada de galhos, árvores e outros materiais.

Segundo o Coordenador da Defesa Civil André Carlos Steffanes, diversas árvores foram arrancadas pelo vento e centenas de casas foram destelhadas. A defesa civil visitou as localidades registrando os estragos e está trabalhando nos relatórios de informação de desastre e aguardando o relatório da Defesa Civil Estadual para que o Poder Executivo Municipal possa realizar o Decreto de Emergência.

Durante as visitas a Prefeita Alice lamentou as perdas. “Graças a Deus não tivemos vítimas, mas é muito triste ver nosso povo passando por isso, ver essa tragédia, casas e barracões destruídos, o trabalho e o suor de nosso povo e suas famílias sendo perdido. Que todos possam se recuperar e com muita garra seguir em frente”, afirmou.

Outras cidades do Planalto Norte também foram impactadas com o forte temporal do domingo à tarde. Até o final da manhã desta segunda-feira, São Bento do Sul recebeu 12 chamados em decorrência do temporal. Foram cinco árvores caídas, quatro destelhamentos, duas quedas de muro, além de boca de lobo entupida e de um caso onde foi registrado alagamento de imóvel devido ao vazamento da rede de esgoto.

Em Mafra, além da queda de árvores e destelhamentos em várias regiões, a torre de uma rádio com cerca de cem metros de altura foi derrubada, gerando estragos em várias casas atingidas. A intensa queda de granizo também mudou a paisagem nas ruas.

O coordenador da Defesa Civil da região de Canoinhas, Clodoaldo Ribas dos Santos, diz que o acúmulo de granizo foi grande, mas não chegou a causar tanto estrago quanto em outras situações recentes.

Fonte: ND+ Joinville