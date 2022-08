Compartilhar no Facebook

A Defesa Civil de Mafra alerta para a possibilidade de chuva volumosa e persistente entre a madrugada desta terça-feira, dia 9 e a noite de quarta-feira, dia 10, devido a formação de ciclone extratropical. E orienta que qualquer problema deve ser comunicado à Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, por meio do telefone 3643-9073 (das 8 às 17 horas). Após às 17 horas, pelo telefone sob emergência direto com o 193 do Corpo de Bombeiros.