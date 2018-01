Defesa Civil emite alerta para chuva excessiva no final de semana para a região

A Defesa Civil do Estado de Santa Catarina emitiu alerta para o final de semana. Segundo o comunicado, é possível que a partir do domingo, 21, tenhamos chuva com totais mais elevados no planalto norte catarinense. O período de atenção inicia às 15h de domingo e encerra às 9h de segunda-feira, 22.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Segundo o Ciram/Epagri, teremos chuva em todas as regiões acumulando totais médios de 50mm e acima deste valor em pontos isolados no domingo. No norte do estado, a chuva se estende entre a madrugada e manhã de segunda, acumulando totais que podem chegar a 100mm na soma desses dois dias. Nos dias seguintes, o volume de chuva diminui em todo o estado.

As chuvas dos últimos dias, em Santa Catarina, causaram estragos pontuais como deslizamentos, alagamentos, inundações em 13 municípios.

RECOMENDAÇÕES DA DEFESA CIVIL SC

Em caso de emergência, as pessoas podem ligar para o 193. “Importante também que todos fiquem atentos às recomendações em caso de alagamentos, tempestades e enxurradas”, alerta.

Alagamentos: Evitar o contato com as águas e não dirigir em lugares alagados. Evitar transitar em pontilhões e pontes submersas e cuidado com crianças próximas de rios e ribeirões.

Tempestades com descargas elétricas (raios), ventos fortes e granizo: Proteja-se em local abrigado, longe de placas, de árvores, de postes de energia e de objetos que podem ser arremessados. Se não encontrar um abrigo, agache-se com os pés juntos, com a cabeça encostada em seu peito ou entre os joelhos e as mãos cobrindo suas orelhas ou apoiadas em seus joelhos. Se estiver na praia, jamais fique na água. Não olhe para o raio. Se estiver em casa ou qualquer outro local abrigado, desligue os aparelhos eletrônicos, não use o telefone, fique longe das janelas e lembre-se, o banheiro em alvenaria é o melhor local durante uma tempestade!

Enxurradas: Não fique próximo às margens de rios e ribeirões, principalmente em regiões de relevo acentuado, montanhoso e pequenos vales, pois muitas vezes há temporais intensos sobre os topos e cabeceiras, gerando repentinamente grande quantidade de água num curto espaço de tempo. Este tipo de evento adverso apresenta grande poder destrutivo, podendo arrastar veículos, pessoas, animais e mobílias por vários quilômetros. A força das águas pode ainda provocar o rolamento de blocos de pedras, arrancar árvores, destruir edificações e causar deslizamentos de terra nas margens.