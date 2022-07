Definidas entidades para eleição para composição do COMDEM

Compartilhar no Facebook

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação divulga mais uma etapa do Edital nº 001/2022/COMDEM para composição do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Com Deficiência – COMDEM.

Foram habilitadas quatro entidades para participação do processo eleitoral, são elas: Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Mafra; Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mafra – APAE; Associação Mafrense dos Deficientes Visuais – Amadev e Associação Beneficente Professora Georgete. Três outras entidades não foram habilitadas devido a não apresentação de documentos: – Equoterapia Equoconquista; Associação Mafrense da Pessoa Ostomizada – Amo e Associação Mafrense de Pessoas com Deficiência e Amigos – AMADA.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Direcionamentos

As organizações da sociedade civil habilitadas têm o prazo de três dias úteis, após a publicação desse resultado – em 04.07.22 no site da Prefeitura de Mafra – , para indicar seus representantes titular e suplente, por meio de ofício endereçado a Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, aos cuidados da Secretaria Executiva dos Conselhos.

A posse dos conselheiros da sociedade civil eleitos e dos governamentais indicados para o mandato 2022-2024 terá data definida após o ato de nomeação por meio de decreto do Prefeito Municipal.