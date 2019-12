Demora para a consulta médica na UPA de Mafra é questionada na Câmara

Compartilhar no Facebook

Uma equipe da Unidade de Pronto Atendimento 24 horas (UPA 24H) esteve na terça-feira (03) na Câmara Municipal de Mafra prestando esclarecimentos sobre o atendimento da unidade de saúde.

A equipe de oradores era composta pela gerente administrativo da UPA Jaqueline Karen Mazoni, a técnica de enfermagem Roberta Liebl Goffi e o diretor técnico dos médicos Wilson Malaquias Ramos.

Segundo a equipe, a UPA 24H inicia o atendimento pela triagem, em que é feita uma avaliação dos dados vitais e coletado os relatos do paciente. Depois, é feita uma classificação que segue o Protocolo de Classificação de Risco, baseado em Manchester. É um sistema de triagem baseado em cinco cores: vermelho, laranja, amarelo, verde e azul, sendo que a cor vermelha representa os casos de maior gravidade, e azul os casos de menor gravidade. Cada cor representa o grau de urgência no atendimento do paciente levando em consideração seus sinais vitais, dores, sintomas e outros indicadores.

Durante o uso da tribuna, os vereadores sanaram diversas dúvidas sobre o atendimento. Entre elas, a demora para a consulta médica. Para os vereadores, uma solução é aumentar a equipe médica em dias de pico.

“Tem paciente que demanda cinco minutos, uma conjuntivite por exemplo. Entretanto, tem casos que precisa ser mais investigado. Pode demorar uma hora. Infelizmente não trabalhamos com números, matemática exata, trabalhos com vidas”, justificou Ramos. Atualmente, a UPA atende cerca de 200 pacientes por dia. O grande problema que deste número cerca de 80% são casos clínicos que poderem ser atendidos nas unidades básicas de saúde. Em relação à equipe, a UPA tem cerca de 70 funcionários, entre enfermeiras, técnicos de enfermagem e médicos.

Para os vereadores, o momento da tribuna foi uma forma de tirar dúvidas diárias da própria população.