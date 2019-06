Denominação de rua homenageia comerciante em Mafra

Na última terça-feira 28, os vereadores aprovaram o projeto de lei nº 09/2019 que denomina a rua Comerciante Maria Luisa Sampaio Willner no bairro Restinga em Mafra.

A rua fica localizada no bairro Restinga. Ela inicia no lado ímpar da rua Pioneiro Leonidas Severo Petters e seu término no lado par da rua José Schultiz, com largura de 16 metros.

Segundo o autor do projeto, a escolha do nome se deu pela importância de Maria Luisa para o município de Mafra. A homenageada nasceu em 08 de julho de 1933, filha de José Affonso Sampaio e Maria Rosa Lourenço Sampaio. Foi casada com Estanislau Willner.

O casal viveu durante muitos anos na localidade de Butiá dos Tabordas, onde criaram seus filhos e possuíram uma mercearia no ramo de secos e molhados. Os filhos seguiram o ramo do comércio e hoje são empresários em Mafra. Dona Maria tinha uma atuação muito forte na comunidade, ajudando a desenvolver a comunidade de Butiá dos Tabordas. Em 1979, a família se mudou para o Alto de Mafra e continuaram no setor do comércio.

Em 13 de julho, dona Maria faleceu e hoje seus filhos continuam o legado e tradição da família Willner no comércio mafrense ajudando o desenvolvimento e a geração de empregos no município.