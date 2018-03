Departamento de Trânsito de Mafra diz que não está proibindo a circulação de vans escolares de Rio Negro no município

Uma polêmica desnecessária foi levantada na Câmara de Vereadores de Rio Negro quanto à situação das vans escolares, quando os parlamentares rionegrenses passaram solicitar informações de o porquê Mafra estar proibindo a circulação dos veículos de transporte escolar no município.

A notícia foi apurada por nossa redação junto ao Departamento Municipal de Trânsito de Mafra (Detramm) que nos informou que não existe nenhuma proibição.

Segundo explica o chefe do Detramm, que nos casos dos permissionários com alvará em Mafra e que possuem veículos licenciados em Rio Negro não podem receber autorização, pois conforme determinação do decreto municipal 3490/2012 o condutor deverá estar inscrito no cadastro fiscal do município, e para emitir tal cadastro é necessário que seja comprovada a residência em Mafra. E que o decreto aponta que é necessário que o veículo esteja licenciado no município para que possa prestar o serviços de transporte de alunos.

O Departamento comunica ainda que neste ano as autorizações serão emitidas como de costume e que para o ano de 2019 só serão emitidas autorizações para aqueles que estiverem de acordo com o decreto municipal 3490/2012.