Desafio Solidário de Padel é realizado em Mafra para arrecadar brinquedos

No último final de semana foi realizado o Desafio Solidário 24 horas de Padel no clube Riomafra Padel em Mafra, com o objetivo de arrecadar brinquedos a serem doados para crianças de Rio Negro e Mafra no dia 12 de outubro.

Os amigos padelistas Sérgio Pires e Genilson Guenze jogaram 24 partidas (aproximadamente 350 games) de padel, com duração de 50 minutos cada com 48 pessoas diferentes, previamente inscritas para o desafio. A primeira partida começou às 09h do dia 25 de setembro (sábado) e a 24ª partida acabou as 09h do dia 26 (domingo).

O desafio foi realizado da seguinte forma: a cada hora, duas pessoas entravam em quadra para jogar 50 minutos, uma pessoa com o Sérgio formando uma dupla e outra com Genilson. Os atletas Sérgio e Genilson tinham 10 minutos de intervalo entre as partidas para hidratação e alimentação.

O Riomafra Padel ficou aberto 24 horas e várias pessoas foram prestigiar o evento, contribuindo com brinquedos e também motivando os atletas a conseguirem completar o desafio, assim como jogando nas quadras laterais.

Os atletas agradecem aos proprietários do Riomafra Padel e funcionários por terem disponibilizado o clube para este evento solidário, dando todo o suporte necessário para o desafio ser concluído com sucesso. Agradecimentos também ao Fisioterapeuta Desportivo Gustavo Les por cuidar da parte física dos atletas por 24 horas, a T-Fox Confecções pelos uniformes personalizados para o desafio, a nutricionista Leticia Hack pelo protocolo de alimentação durante o evento, ao Restaurante do Hotel Susin pela alimentação fornecida para os atletas e a todas as pessoas que contribuíram com o sucesso do evento, doando brinquedos, participando dos jogos e prestigiando o desafio.

