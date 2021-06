Desburocratização e educação empreendedora já é realidade em Mafra

O objetivo é acelerar o tempo para abertura de novas empresas e investir na educação para incentivar o empreendedorismo

Os trabalhos visando a desburocratização e, consequentemente, a aceleração de processos internos para aberturas de empresas tiveram início neste mês, em Mafra. A ação faz parte da parceria da Prefeitura com o Sebrae/SC através do projeto Cidade Empreendedora. Outro foco do programa é a Educação Empreendedora, que também já teve início, com uma palestra que reuniu mais de 100 diretores, coordenadores e professores do município.

Através do programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos vai ser trabalhada a educação empreendedora para estudantes de 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental. O intuito é passar conceitos de empreendedorismo para as crianças desde a primeira infância. “O programa estimula atitudes empreendedoras desde cedo, fornecendo conceitos e conhecimento para os estudantes aplicarem durante o ano e apresentarem no final do ano os produtos desenvolvidos durante as aulas. Os alunos que participam do JEPP, serão os empreendedores e empresários do amanhã”, comenta o Gestor de Projetos do Sebrae/SC, Celso Orlando Pirmann. A primeira ação é capacitar os educadores do município, o que já teve início.

Desburocratização

Os processos que visam a desburocratização passam obrigatoriamente por três frentes: atualização das leis, integração dos processos e ajustes dos procedimentos. O objetivo final é reduzir para menos de dois dias a resposta de viabilidade e, consequentemente, a emissão de alvarás será feita bem mais rápido do que ocorre atualmente.

Essa ação agiliza a implantação de empresas no município, dando vazão ao espírito empreendedor do município.

